HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nekat Lari-lari, Desta Akhirnya Disapa Paul McCartney: Ini Mimpi Atau Kenyataan?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |22:00 WIB
Nekat Lari-lari, Desta Akhirnya Disapa Paul McCartney: Ini Mimpi Atau Kenyataan?
Desta lari-lari demi kejar Paul McCartney. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Presenter sekaligus musisi Desta tengah berada di Sydney, Australia bersama timnya. Dalam kesempatan itu, ia menyaksikan konser tur eks The Beatles, Paul McCartney di Australia, pada 28 Oktober 2023.

Usai menyaksikan konser tersebut, Desta mendapati hal di luar dugaan. Dalam video yang dibagikan di akun Instagram pribadinya, ia melihat sosok Paul di dalam bus dan berlarian mengejarnya.

Bapak tiga anak itu tetap berusaha untuk mengejar dan mendekatinya. Sampai akhirnya Paul menyadari akan kehadiran sang presenter. Paul kemudian melambaikan tangan dan saling lemparkan tatapan membuat Desta serasa melayang.

Bukan tanpa alasan sosok The Beatles lah yang membuat dirinya mau belajar musik.

"The Beatles yang pertama menginspirasi gue untuk mau belajar alat musik.. Lagu yang pertama bisa gue main ketukan drum nya adalah Ticket To Ride," tulis Desta di Instagram pribadinya, Sabtu (28/10/2023).

Mantan suami Natasha Rizki itu bahkan merasa seperti mimpi bisa bertemu dengan sang Idola secara tiba-tiba.

"Dan barusan Paul Mccartney dari dalam bis nya, gue kejar sambil lambai-lambai tangan, kemudian kita bertatapan mata, terus dia balik lambaikan tangan dan kasih jempol ke gue.. INI MIMPI ATAU KENYATAAAAAAN??????" tutup Desta.

