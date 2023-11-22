Vincent Verhaag Emosi Lihat Pelaku Penipuan Jessica Iskandar: Saya Ingin Tinju sama Dia

JAKARTA - Vincent Verhaag suami Jessica Iskandar terlihat gregetan ketika melihat Christopher Steffanus Budianto, tersangka kasus dugaan penipuan penyewaan mobil yang menyeret nama Jessica Iskandar.

Vincent Verhaag dan Jessica Iskandar untuk pertama kali bertemu dengan Christopher usai buron selama 1,5 tahun.

Tak heran jika, Vincent mengaku sangat emosi ketika bertemu dengan Steven. Bahkan, ia mengatakan kalau diizinkan untuk adu tinju, ia akan dengan senang hati.

"Wah, kalau saya dikasih izin tinju sama dia sih," ujar Vincent Verhaag di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (21/11/2023).

Bapak dua anak itu menjelaskan bahwa alasannya emosi saat bertemu dengan Christopher, karena kejadian penipuan ini terjadi saat sang istri sedang hamil.

Bahkan sampai momen kelahiran anak pertamanya, terganggu lantaran terganggu karena kasus ini.

"Saya emosi saja itu. Akhirnya, saya ketemu sama seorang yang menyakiti istri saya saat istri saya hamil lalu saat momentum ia melahirkan baby Don, di mana itu harusnya momentum kebahagiaannya," ucap Vincent Verhaag.

Kendati begitu, Vincent Verhaag tetap mencoba menghormati hukum negara yang berlaku di Indonesia sehingga ia tidak ingin main hakim sendiri.

"Ya sakit hatinya di situ ya. Cuma negara hukum, jadi menghormati prosesnya dan pasal-pasal jadi juga nggak mau main hakim sendiri," pungkas Vincent Verhaag.