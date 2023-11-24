Collin Junus Rilis Lagu Friday, Cerita tentang Pendewasaan Diri

JAKARTA - Collin Junus meramaikan industri musik Tanah Air dengan merilis single terbaru berjudul Friday. Lagu bergenre Hip Hop tersebut sangat cocok didengarkan penikmat musik berusia muda.

Lagu tersebut diciptakan Collin untuk anak muda yang tengah menjalani proses pendewasaan diri. Acap kali, mereka kehilangan waktu bersantai dan kumpul keluarga karena kesibukan di dunia kerja.

“Nah, lagu ini menjadi pilihan tepat bagi anak muda untuk tetap menikmati hidup di tengah kesibukan. Lagu ini sekaligus mengingatkan anak muda untuk tetap bisa menikmati friday night dengan orang tercinta,” kata Collin Junus.

Penyanyi yang juga content creator bidang keuangan dan investasi ini berharap, lagu terbarunya tersebut bisa memotivasi dan memberikan energi positif kepada para pendengarnya.

“Salah satu kata bijak yang kusuka berkata, ‘Kita akan menang suatu hari nanti.’ Aku berharap, lagu Friday ini bisa merepresentasikan quote tersebut dengan cukup baik,” ujarnya menambahkan.*

(SIS)