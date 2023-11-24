Benarkah Dewa 19 Band Pertama Indonesia yang Gunakan Gelang LED saat Konser seperti Coldplay?

JAKARTA - Benarkah Dewa 19 adalah band pertama Indonesia yang gunakan gelang LED saat konser seperti Coldplay?

Band yang digawangi oleh Ahmad Dhani tersebut sukses menggelar konser Dewa 19 All Stars di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (29/7/2023) lalu. Konser berdurasi 3 jam tersebut berhasil memukau kurang lebih 30.000 Baladewa (sebutan fans Dewa 19) dan juga para tamu VIP, termasuk Ibu Iriana Joko Widodo.

“Semoga energi 30 ribu teman-teman semua yang hadir di Manahan malam ini bisa sampai ke sana," ujar Ari Lasso yang turut hadir dalam konser tersebut.

Tidak hanya menyuguhkan penampilan yang spektakuler, Dewa 19 juga membawa terobosan baru pada konser tersebut, yakni penonton yang hadir dari setiap kategori tiket mendapatkan gelang LED yang bisa menyala sesuai sistem sentral.

Gelang yang ngetrend berkat band asal Inggris, Coldplay, tersebut menjadikan Dewa 19 sebagai band pertama yang menggunakan gelang LED saat konser di Indonesia. Bahkan, bisa dibilang Dewa 19 mendahului Coldplay yang baru melangsungkan konsernya di Indonesia pada November 2023 ini.

Kendati demikian, penggunaan gelang LED sebenarnya sudah terlebih dahulu digunakan oleh Coldplay saat melangsungkan konser. Dilansir dari berbagai sumber, Chris Martin dan kawan-kawan telah menggunakan gelang ini sejak 2011 lalu.