Jelang Ulang Tahun Ke-46, Umi Pipik Dapat Rumah dan Mobil dari Abidzar Al Ghifari

Abidzar Al Ghifari beri hadiah rumah dan mobil untuk Umi Pipik (Foto: Instagram/@abidzar73)

JAKARTA - Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik akan berulang tahun yang ke-46 pada 26 November besok. Jelang ulang tahunnya, rupanya istri dari mendiang Ustaz Jefry Al Buchory itu mendapatkan kejutan dari anak keduanya, Abidzar Al Ghifari.

Melalui akun Instagramnya, Umi Pipik tampak membagikan sebuah video saat Abidzar memberikan hadiah ulang tahun untuknya. Bahkan ia terlihat menangis lantaran terharu saat mengetahui bahwa hadiah dari sang putra dibeli dari honor pekerjaannya di dunia hiburan.

"Terharu Tadi sore pulang dakwah di cikarang ditelpon sama anak lanang @abidzar73 mau diajak makan. Habis makan dia bilang ada temanm dia ultah minta di datengin sama ummi minta di doain," kata Umi Pipik mengawali cerita kejutannya dari Abidzar.

"Lalu pergilah kita ke rumah temannya yang dibilang abi tadi," sambungnya.

Sesampainya ia di kediaman yang disebut Abidzar sebagai rumah temannya, Umi Pipik pun kaget. Pasalnya, rumah yang didatanginya tersebut bukanlah rumah milik teman putranya, melainkan rumah untuknya, hadiah dari sang anak tercinta.

Tak hanya rumah, bintang film Balada Si Roy itu juga menghadiahi sang ibu mobil mewah berwarna putih.

"Ternyata sampai di rumah tsb , ummi malah dikasih surprise dia kasih kado untuk ummi rumah itu ternyata hasil kerja keras dia selama di entertain utk di hadiahi buat ummi dan mobil yang dia beli juga dari hasil kerja keras dia," jelas Umi Pipik menangis terharu.

"Ya allah nak ummi lihat kamu dah byk perhatian sm adek2 kamu biayain mereka aja ummi dah bangga dan seneng banget," sambungnya.