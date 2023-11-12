Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Setuju dengan Pemboikotan Produk Israel, Abidzar Al Ghifari: Kita Harus Cerdas

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |00:01 WIB
Setuju dengan Pemboikotan Produk Israel, Abidzar Al Ghifari: Kita Harus Cerdas
Abidzar Al Ghifari dukung boikot produk Israel (Foto: IG Abidzar)
A
A
A

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari memberikan tanggapan terkait pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa mengharamkan membeli produk pro Israel.

Menurut putra almarhum ustadz Jefri Al Buchori, itu merupakan salah satu cara untuk menghentikan pergerakan para zionis.

Setuju dengan Pemboikotan Produk Israel, Abidzar Al Ghifari: Kita Harus Cerdas

"Jadi salah satu yang bisa menghentikan pergerakan mereka ya dengan boikot. Karena apa yang mau kita lakukan lagi udah nggak ada, kita mau ke Palestina nggak bisa," kata Abidzar Al Ghifari, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (12/11/2023).

Abidzar merasa bahwa sebagai seorang pribadi yang mendukung kemerdekaan Palestina, ia menilai pemboikotan produk pro Israel adalah strategi yang bagus.

"Ya itu maksudnya hal yang bagus lah kita harus cerdas dalam memilih strategi," tutur Abidzar Al Ghifari.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141520/abidzar_al_ghifari-sW6u_large.jpg
Kawal Laporan Umi Pipik, Abidzar Al Ghifari: Ini Cara Saya Menjaga Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132829/abidzar_al_ghifari-bQr8_large.jpg
Abidzar Al Ghifari Akhirnya Bertemu dengan Netizen Penghina Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131283/abidzar_al_ghifari-8emK_large.jpg
Habis Dihujat, Abidzar Vakum dari Dunia Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130585/abidzar_al_ghifari-fmtJ_large.jpg
Alasan Abidzar Kirim Somasi ke Netizen Penghina Ibunya di Momen Ultah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/206/3112294/abidzar_al_ghifari-aDpi_large.jpg
Film A Business Proposal Sepi Penonton, Umi Pipik Pamer Kontrak Abidzar Al Ghifari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/33/3110531/abidzar_al_ghifari-aW8B_large.jpg
Penyebab Abidzar Al Ghifari Dihujat Usai Terlibat di Film A Business Proposal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement