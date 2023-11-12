Setuju dengan Pemboikotan Produk Israel, Abidzar Al Ghifari: Kita Harus Cerdas

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari memberikan tanggapan terkait pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa mengharamkan membeli produk pro Israel.

Menurut putra almarhum ustadz Jefri Al Buchori, itu merupakan salah satu cara untuk menghentikan pergerakan para zionis.

"Jadi salah satu yang bisa menghentikan pergerakan mereka ya dengan boikot. Karena apa yang mau kita lakukan lagi udah nggak ada, kita mau ke Palestina nggak bisa," kata Abidzar Al Ghifari, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (12/11/2023).

Abidzar merasa bahwa sebagai seorang pribadi yang mendukung kemerdekaan Palestina, ia menilai pemboikotan produk pro Israel adalah strategi yang bagus.

"Ya itu maksudnya hal yang bagus lah kita harus cerdas dalam memilih strategi," tutur Abidzar Al Ghifari.

