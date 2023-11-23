Faul Gayo Gaet Selfi Yamma dalam Single Panggilan Cinta, Unduh Gratis di TREBEL

JAKARTA - Pedangdut Faul Gayo kembali gaet Selfi Yamma berkolaborasi dalam single Panggilan Cinta. Bagi kedua pendangdut muda ini, proyek ini merupakan kolaborasi keenam bagi mereka.

Dalam Take Over Campaign bersama TREBEL Indonesia, Faul berbagi cerita tentang pengalamannya syuting video klip Panggilan Cinta yang dilakukan di salah satu gedung bersejarah.

Untuk menciptakan chemistry dengan Selfi Yamma, Faul Gayo mengaku, kerap melemparkan lelucon selama proses syuting. Hal itu, membantu kedua pedangdut muda ini mencairkan suasana agar tidak canggung satu sama lain.

Faul juga berharap, fans bisa terus mendukung karya-karyanya. Nah, Fasel Lovers dan Faulcholics Indonesia, apakah kalian siap untuk mendukung single terbaru Faul dan Selfi ini?

BACA JUGA: Ternyata Segini Hadiah yang Didapat El Rumi usai Tumbangkan Jefri Nichol

Anda bisa mengoleksi lagu Panggilan Cinta dengan mengunduhnya secara gratis dan legal lewat TREBEL. Aplikasi ini dapat diunduh melalui App Store/Play Store, lalu dengarkan lagunya secara offline.*

(SIS)