Bucin, Ladislao Cerita Kena Prank Nathalie Holscher Berujung Romantis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |01:04 WIB
Bucin, Ladislao Cerita Kena Prank Nathalie Holscher Berujung Romantis
Nathalie Holscher dan Ladislao Camara (Foto: IG Nathalie)
JAKARTA - Ladislao Camara tampak bahagia diberikan kejutan manis oleh sang tunangan, yaitu Nathalie Holscher. Momen manis itu terekam di akun Instagram Ladislao.

Awalnya bule asal Spanyol itu mengaku berat hati pergi ke Bali. Sebab ia tak tega harus meninggalkan Nathalie Holscher dalam kondisi sedang tidak enak badan.

"Rasanya berat banget tinggalin @nathalieholscher @adzamadriansyahh apa lagi nathalie lagi kurang enak badan. Hari pertama dan kedua komunikasi lancar jaya videocall terus," tulis Ladislao Camara dikutip dari akun Instagram pribadinya.

Namun di hari ketiga tampaknya Nathalie Holscher sengaja nge-prank sang pujaan hati dengan tidak memberi kabar. Sampai Ladislao pun mulai berpikir macam-macam dan mengingat apakah ia ada salah ucapan.

Bucin, Ladislao Cerita Kena Prank Nathalie Holscher Berujung Romantis

"Seharusnya gw di tengah laut seneng ini malah jadi mau tenggelemin kapalnya saking BTnya!!! HAHAHA," cerita Ladislao.

"Singkat cerita tiba-tiba abis magrib @nathalieholscher videocall dengan muka yang gemesh bilang "HALLO APA KABAR NYARIIN YA?" sambil ketawa - ketawa dengan expresi muka jahilnya dia!!!!!!" sambungnya.

Lalu di hari ia pulang ke Jakarta, Nathalie Holscher sempat bertanya siapa yang akan menjemputnya. Lalu ia pun mengirimkan orangnya untuk menjemput Ladislao di bandara.

Betapa terkejutnya, saat Ladislao melihat sosok Nathalie Holscher yang ternyata datang juga ikut menjemputnya ke bandara.

Sontak saja, Ladislao pun langsung berlari ke arah Nathalie Holscher yang memegang papan nama bertuliskan 'Ladislao I Miss You' dengan dilengkapi foto mereka dan Adzam. dan langsung memeluk erat mantan istri Sule tersebut.

"Keluar dari gate gw telefon @faqihmbrk dong EEHHH TERNYATA PAS SUDAH DI LUAR GATE ADA SUARA MANGGIL "ATAS NAMA LADIS" TERNYATA @nathalieholscher IKUT JEMPUT Reflek gw langsung lari dan meluk," tutur Ladislao kegirangan.

Halaman:
1 2
