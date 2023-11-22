Advertisement
HOT GOSSIP

Lula Lahfah Bersyukur Fuji Tolak Tantangannya Tanding Tinju, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:01 WIB
Lula Lahfah Bersyukur Fuji Tolak Tantangannya Tanding Tinju, Ini Alasannya
Lula Lahfah tantang Fuji tanding tinju (Foto: IG Lula Lahfah)
A
A
A

JAKARTA - Lula Lahfah menjelaskan alasannya menantang Fuji tanding tinju di Superstar Knockout Volume 2. Namun, perempuan 24 tahun itu malah bersyukur lantaran tantangan tersebut ditolak Fuji.

Lula mengaku tantangan tersebut merupakan jawaban spontannya saat ditanya Raffi Ahmad usai bertanding melawan Adhisty Zara.

"Kalau ditanya mau boxing lagi lawan orang ya aku takut, kemarin aja deg-degan banget," ujar Lula Lahfa saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Lula Lahfah Bersyukur Fuji Tolak Tantangannya Tanding Tinju, Ini Alasannya

Tak hanya itu, Lula juga menjelaskan kalau minatnya dibidang tinju hanya untuk menjaga berat badan agar tetap stabil. Artinya, dia tak pernah berpikir untuk menjadikan olahraga ini ke arah profesional.

"Lebih ke grogi ya, ya takut dipukul juga sih. Aku belum pernah tinju sebelumnya, apalagi di atas ring aku emang nggak pernah, selama ini memang aku suka olahraga tapi pernah beberapa kali ikut kelas boxing tujuannya untuk ngurusin badan bukan buat sparing lawan orang, karena memang pengin ngecilin badan kan saat itu," jelasnya.

