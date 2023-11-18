Reaksi Fuji Ditantang Selebgram Lula Lahfah Duel Tinju, Ngaku Kalah Sebelum Bertanding

JAKARTA - Setelah mengalahkan Adhisty Zara dalam duel tinju, selebgram Lula Lahfah langsung sesumbar ingin menantang Fuji dalam pertandingan berikutnya.

Lula Lahfah memenangkan pertandingan tinju Superstar Knockout. Sang selebgram sukses menjatuhkan lawan, Adhisty Zara dengan skor 26-28, 27-30, dan 25-28.

Berhasil meraih gelar juara, Raffi Ahmad sebagai ring announcer menanyakan pada Lula Lahfah siapa sosok yang ingin dilawan di pertandingan selanjutnya. Dengan tersenyum Lula menjawab siap menantang Fuji untuk adu jotos di atas ring bersamanya.

“Fuji,” jawab Lula di YouTube Rans Entertainment, Sabtu (18/11/2023).

Fuji yang hadir menyaksikan pertandingan itu syok saat dihampiri Raffi Ahmad. Di mana, dirinya mengaku tidak siap untuk melawan Lula Lahfah di ring tinju.

“Aduh, jangan dulu A kayaknya bakal menang kak Lula deh,” jawab Fuji sembari tersenyum.