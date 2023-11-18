Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Fuji Ditantang Selebgram Lula Lahfah Duel Tinju, Ngaku Kalah Sebelum Bertanding

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |11:47 WIB
Reaksi Fuji Ditantang Selebgram Lula Lahfah Duel Tinju, Ngaku Kalah Sebelum Bertanding
Reaksi Fuji ditantang Selebgram Lala Lahfah duel tinju
A
A
A

JAKARTA - Setelah mengalahkan Adhisty Zara dalam duel tinju, selebgram Lula Lahfah langsung sesumbar ingin menantang Fuji dalam pertandingan berikutnya.

Lula Lahfah memenangkan pertandingan tinju Superstar Knockout. Sang selebgram sukses menjatuhkan lawan, Adhisty Zara dengan skor 26-28, 27-30, dan 25-28.

Berhasil meraih gelar juara, Raffi Ahmad sebagai ring announcer menanyakan pada Lula Lahfah siapa sosok yang ingin dilawan di pertandingan selanjutnya. Dengan tersenyum Lula menjawab siap menantang Fuji untuk adu jotos di atas ring bersamanya.

“Fuji,” jawab Lula di YouTube Rans Entertainment, Sabtu (18/11/2023).

Fuji yang hadir menyaksikan pertandingan itu syok saat dihampiri Raffi Ahmad. Di mana, dirinya mengaku tidak siap untuk melawan Lula Lahfah di ring tinju.

“Aduh, jangan dulu A kayaknya bakal menang kak Lula deh,” jawab Fuji sembari tersenyum.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement