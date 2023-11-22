Lula Lahfah Tantang Fuji Tanding Tinju Usai Sukses Tumbangkan Adhisty Zara

JAKARTA - Lula Lahfah menantang Fuji bertanding tinju setelah sukses mengalahkan aktris Adhisty Zara. Lula mengutarakan keinginan melawan Fuji saat ditanya oleh Raffi Ahmad selaku host.

Awalnya Lula sempat diam sejenak dan berfikir untuk menentukan siapa yang akan menjadi lawan selanjutnya. Hingga akhirnya, ia menantang Fuji untuk bertarung dengannya di Superstars Knockout Vol 2 digelar.

Lula menjelaskan mengapa dirinya tertarik melawan mantan pacar Thariq Halilintar tersebut di atas ring.

"Sebetulnya itu asal bunyi aja, ya kalau ditanya mau boxing lagi lawan orang ya aku takut, kemarin aja deg-degan banget," ujar Lula Lahfah saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Lebih ke grogi ya, ya takut dipukul juga sih," sambungnya.

Lebih lanjut, Lula mengaku tak memiliki masalah pribadi dengan Fuji. Keduanya bahkan menjalin pertemanan yang baik sehingga tantangan tersebut murni karena spontanitas ketika menjawab pertanyaan Raffi.

"Kalau kemarin nantang Fuji itu kebetulan kemarin ditanya kan lagi ngos-ngosan ditodong pertanyaan kaya gitu aku kaya 'siapa ya?' Aku memang berteman sama Fuji kan pas aku mikir tentang siapa 'siapa nih yang tingginya sama kaya gue?' yaudah Fuji aja," jelas Lula.

"Jadi aku sebut saja Fuji dan Alhamdulillah dia jawab nggak," kata dia lagi.

