Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zack Lee Sebut Masih Mencintai Nafa Urbach, Bakal Rujuk?

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:30 WIB
Zack Lee Sebut Masih Mencintai Nafa Urbach, Bakal Rujuk?
Zack Lee sebut masih mencintai Nafa Urbach. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Zack Lee mengatakan jika dirinya masih mencintai Nafa Urbach. Pengakuan itu diutarakan olehnya di YouTube Feni Rose.

"Sekarang hubungan kamu sama Nafa seperti apa?" tanya Feni Rose pada Zack Lee, Rabu (22/11/2023).

"Sekarang masih good friend, very close, still i say love you, we still semangatin untuk ingat Tuhan selalu," ujar Zack Lee.

Mendengar ucapan dari Zack Lee yang mengatakan masih mencintai Nafa Urbach, membuat Feni Rose kembali menegaskan pada pria berdarah China itu untuk kembali kepada mantan istrinya itu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/33/2928109/biodata-dan-agama-zack-lee-aktor-tampan-mantan-suami-nafa-urbach-jR4Q13NPrG.jpg
Biodata dan Agama Zack Lee, Aktor Tampan Mantan Suami Nafa Urbach
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/33/2925312/zack-lee-bak-zombie-usai-rumah-tangga-berantakan-my-soul-empty-VUUO9Tujr7.jpg
Zack Lee Bak Zombie Usai Rumah Tangga Berantakan: My Soul Empty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/33/2925304/zack-lee-akui-berselingkuh-saat-nafa-urbach-hamil-mKVwLxt8gU.jpg
Zack Lee Akui Berselingkuh saat Nafa Urbach Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/14/33/2687126/ayahanda-zack-lee-meninggal-dunia-nafa-urbach-minta-maaf-belum-sempat-bertemu-EYLt4Y3Y21.jpg
Ayahanda Zack Lee Meninggal Dunia, Nafa Urbach Minta Maaf Belum Sempat Bertemu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/25/33/2617985/nafa-urbach-belum-menikah-lagi-bakal-rujuk-dengan-zack-lee-mivnHz3loY.jpg
Nafa Urbach Belum Menikah Lagi, Bakal Rujuk dengan Zack Lee?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/23/33/2616515/5-tahun-pisah-nafa-urbach-akui-menyesal-cerai-dengan-zack-lee-XjPwgI2Bwc.jpg
5 Tahun Pisah, Nafa Urbach Akui Menyesal Cerai dengan Zack Lee
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement