Zack Lee Sebut Masih Mencintai Nafa Urbach, Bakal Rujuk?

JAKARTA - Zack Lee mengatakan jika dirinya masih mencintai Nafa Urbach. Pengakuan itu diutarakan olehnya di YouTube Feni Rose.

"Sekarang hubungan kamu sama Nafa seperti apa?" tanya Feni Rose pada Zack Lee, Rabu (22/11/2023).

"Sekarang masih good friend, very close, still i say love you, we still semangatin untuk ingat Tuhan selalu," ujar Zack Lee.

Mendengar ucapan dari Zack Lee yang mengatakan masih mencintai Nafa Urbach, membuat Feni Rose kembali menegaskan pada pria berdarah China itu untuk kembali kepada mantan istrinya itu.