HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Seunghan Vakum dari RIIZE Imbas Kontroversi Foto dan Video

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |13:36 WIB
Seunghan Vakum dari RIIZE Imbas Kontroversi Foto dan Video
Seunghan vakum dari RIIZE. (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Seunghan akan vakum untuk sementara waktu dari RIIZE untuk sementara waktu. Hal itu diumumkan SM Entertainment, pada 22 November 2023. 

“Seunghan menyesali kegaduhan yang terjadi akibat permasalahan pribadinya yang beredar di media sosial dan komunitas online. Permasalahan itu mengecewakan personel RIIZE dan penggemar,” kata agensi tersebut dikutip dari Soompi, Rabu (22/11/2023). 

Dalam lanjutan pernyataannya, SM Entertainment mengungkapkan, Seunghan merasa tertekan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi. “Setelah merenung, dia memutuskan untuk vakum dari RIIZE.” 

Agensi tersebut mengatakan, menghormati keputusan yang diambil Seunghan demi keberlangsungan RIIZE ke depannya. Dengan begitu, boy group tersebut akan melanjutkan promosi mereka dengan enam personel, mulai 22 November 2023. 

SM Entertainment menambahkan, “Kami meminta pengertian fans atas keputusan ini karena semua telah melewati diskusi dan pertimbangan panjang. Sekali lagi, kami meminta maaf kepada penggemar.”

Dalam kesempatan itu, SM Entertainment membahas soal foto Seunghan bersama seorang perempuan dan video di mana dia diduga merendahkan Eunchan LE SSERAFIM. Foto dan video itu sempat viral di media sosial yang membuat sang idol dihujat. 

“Video dan foto yang bocor itu diambil sebelum dia debut. Konten itu diproduksi berulang kali sampai menyebabkan kesalahpahaman,” tutur SM Entertainment.

Halaman:
1 2
