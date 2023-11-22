Inara Rusli Doakan Langgengnya Hubungan Asmara Ibu Mertua dengan Berondong

JAKARTA - Inara Rusli buka suara terkait hubungan asmara mantan mertuanya, Eva Manurung, dengan Jordan Ali. Sebagai mantan menantu, Inara mengaku mendukung hubungan tersebut, apabila Eva dan Jordan memang benar-benar saling mencintai.

Meski begitu, mantan anggota girlband Bexxa ini sendiri tidak mengetahui pasti alasan Eva menjalani hubungan asmara dengan pria yang jauh lebih muda. Akan tetapi, ia menduga jika hal itu dilakukan lantaran Eva kurang mendapat perhatian dari anak-anaknya.

"Nggak tahu ya mungkin emang sukanya yang lebih muda. Atau mungkin dibalik itu ada psikologinya masih pengen deket sama anak, kalau pendapat aku ya," kata Inara Rusli saat ditemui di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Tapi ya karena kehilangan momen-momen waktu Virgoun masih kecil, tapi ya dialihkannya ke hal-hal kayak gitu lebih ke afeksi lawan jenis," sambungnya.

Kendati demikian, Inara tak ingin terlalu mencampuri keputusan Eva yang memilih punya hubungan asmara dengan berondong. Perempuan 30 tahun itu bahkan memberi memberi doa terbaik untuk hubungan Eva dan Jordan.

"Itu sih balik lagi ke selera. Aku juga cuma bisa doain kalau memang serius mudah-mudahan bisa langgeng. Tujuannya semata untuk sama sama bisa bareng, jangan cuma gimik, sangat disayangkan sih," tandasnya.

(van)