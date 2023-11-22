Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Jennifer Bachdim, Artis yang Jalin Hubungan Jarak Jauh dengan Suami

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:53 WIB
Biodata dan Agama Jennifer Bachdim, Artis yang Jalin Hubungan Jarak Jauh dengan Suami
Biodata dan Agama Jennifer Bachdim (Foto: Instagram/jenniferbachdim)
JAKARTA - Biodata dan agama Jennifer Bachdim menarik untuk dibahas. Diketahui, Jennifer Bachdim kini harus menjalani hubungan jarak jauh alias LDR dengan Irfan Bachdim lantaran suaminya akan kembali bergabung dengan klub sepak bola Indonesia.

Jennifer mengatakan bahwa Irfan Bachdim dikontrak untuk klub sepak bola Persik Kediri selama enam hingga delapan bulan. Ia juga mengakui sebagai istri seorang pesepak bola, dirinya harus siap dengan situasi seperti ini.

Memiliki nama asli Jennifer Jasmine Kurniawan, Jennifer Bachdim diketahui merupakan seorang model profesional sekaligus konten kreator.

Lahir di Muhlacker, Jerman, 6 April 1987, saat ini Jennifer Bachdim sudah berusia 36 tahun. Ia diketahui lahir dari pasangan Petrus Kurniawan yang berdarah Tionghoa dan Uschi Kurniawan.

Jennifer Bachdim

Jennifer sendiri merupakan anak sulung tiga bersaudara, dimana dua adiknya bernama Lee Kurniawan dan Kim Kurniawan.

Saat usianya baru 4 tahun, Jennifer Bachdim diketahui pernah menjadi seorang pebalet profesional. Tubuhnya yang proporsional dan didukung dengan wajahnya yang cantik, membuat Jennifer ia menjajal dunia model.

Bertemu pertama kali dengan Irfan Bachdim di media sosial, membuat hubungan mereka semakin dekat. Kala itu, Jennifer yang tengah mengunjungi keluarganya di Indonesia akhirnya bertemu langsung dengan Irfan yang kala itu tengah bermain sepakbola.

Kesan keduanya usai bertemu di momen makan malam, tampaknya cukup membekas hingga mereka sepakat untuk menjalin hubungan asmara. Tak butuh waktu lama, keduanya pun sepakat menikah setelah 1 tahun pacaran.

