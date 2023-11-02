Jennifer Bachdim Teringat Korban Balita di Palestina Saat Melihat Anaknya Sakit

JAKARTA - Jennifer Jasmin Kurniawan alias Jennifer Bachdim, mengunggah foto anaknya, Kiro Zayden Bachdim di media sosial. Saat ini, putranya tersebut diketahui tengah sakit.

Dalam unggahannya, istri Irfan Bachdim ini terlihat menampilkan foto putranya yang tengah tertidur lelap dihadapannya. Bahkan ia ppun tampak menatap sedih melihat wajah sang anak.

Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara gamblang terkait penyakit yang diderita Kiro saat ini.

"Hati seorang Mama selalu sakit jika bayinya sakit," tulis Jennifer Bachdim dalam laman Instagramnya, Kamis (2/11/2023).

Tak tega dengan anaknya yang sakit, model 36 tahun itu mendadak teringat dengan korban balita yang terus berjatuhan di Palestina akibat serangan Israel. Bahkan ia mengaku tak bisa membayangkan rasa sakit yang dialami ribuan korban tersebut.

"Tak terbayang rasa sakit dan ketakutan yang harus dirasakan oleh masyarakat Palestina yang tak berdosa," tandasnya.

(van)