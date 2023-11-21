Polisi Pastikan Christopher Steffanus Budianto Langsung Diperiksa, Setelah Tiba dari Thailand

JAKARTA - Christopher Steffanus Budianto (CSB), tersangka kasus dugaan penipuan modus sewa mobil merugikan artis Jessica Iskandar telah ditangkap di Thailand.

Dia akan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya setibanya di Indonesia nanti.

“Yang pasti kita lakukan pemeriksaan dulu,” ujar Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Yuliansyah saat dihubungi, Selasa (21/11/2023).

Nantinya setelah dilakukan pemeriksaan, lanjut Yuliansyah, penyidik akan menentukan proses hukum selanjutnya terhadap tersangka Cristopher.

"Setelah itu baru tentukan sikap selanjutnya seperti apa," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, tersangka Christoper Steffanus Budianto (CSB), buronan kasus dugaan penipuan modus penyewaan mobil yang merugikan artis Jessica Iskandar ditangkap di Thailand.