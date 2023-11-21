Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denise Chariesta Bongkar Cincin Pemberian sang Tunangan: Berlian Palsu!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:00 WIB
Denise Chariesta Bongkar Cincin Pemberian sang Tunangan: Berlian Palsu!
Denise Chariesta ungkap kekecewaan terhadap sang tunangan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Denise Chariesta mengungkapkan kekecewaan terhadap sang tunangan. Pasalnya, pria tersebut memberikan sebuah cincin kepada dirinya. Setelah diperiksa, ternyata berlian yang ada di cincin tersebut palsu.

Kekecewaan itu diutarakan Denise Chariesta di media sosial Instagram miliknya itu.

"yuan yuan, ude ajak gw nikah, ngelamar ternyata pakai cincin diamond palsu seperti cintamu," ujar Denise Chariesta, Selasa (21/11/2023).

Bahkan, dirinya masih ingat betul ucapan sang pria kepadanya terkait cincin yang diberikan kepadanya itu.

"Cincinnya pun bukan emas...emang benar enggak bermodal banget ya, kata loe tuh cincin peninggalan mama loe," tuturnya lagi.

Denise Chariesta

Denise Chariesta mengaku jika cincin pemberian pria tersebut bakal digunakan untuk membayar biaya di rumah sakit selama proses kelahiran sang buah hatinya itu.

"Padahal gw jual tuh buat bayar rumah sakit sama biaya hidup gue dan baby...gw jual ke tukang kaca aja ya gaes?," tambahnya.

Dia pun merasa dikecewakan atas perbuatan pria tersebut. Bahkan, sudah banyak tingkah laku sang pria yang dilakukan padanya sebelum sang buah hati itu lahir.

"Udah enggak tanggung jawab, KDRT verbal, jambak gue, fitnah halu g ama cowo, fitnah gue ke semua orang gue enggak pernah cuci piring," ujarnya.

"Masa masih kasih cincin kawin palsu juga," tukasnya.

Seperti diketahui, Denise Chariesta mengaku tengah berbadan dua. Bukan lantaran sudah menikah, Denise mengaku dihamili oleh kekasihnya, seorang pria bernama JK.

Nahasnya, ditengah perjuangannya mengandung buah hatinya, ia justru ditinggal oleh sang kekasih. Hal itu yang membuat kehidupan Denise kini disorot oleh netizen, lantaran harus berusaha melanjutkan hidup dengan keadaan hamil tanpa pendamping.

Terlebih JK pergi meninggalkan Denise Chariesta dalam keadaan hamil. Baru-baru ini, Denise biasa disapa itu bahkan mengungkapkan alasan sepele JK meninggalkannya dalam keadaan hamil.

Halaman:
1 2
