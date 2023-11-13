Melahirkan Seorang Diri, Denise Chariesta Iri Lihat Aurel Hermansyah

JAKARTA - Kabar bahagia tengah menyelimuti Denise Chariesta. Pada Sabtu 11 November 2023, dirinya melahirkan anak pertamanya.

Berbarengan melahirkan, Denise Chariesta mengaku iri, ketika melihat Aurel Hermansyah begitu romantis melahirkan didampingi suami tercintanya, Atta Halilintar.

Sedangkan Denise sendiri, tidak didampingi siapapun, karena sang selebgram hamil diluar nikah alias tanpa suami.

"Sebelum melahirkan malam-malam tanggal 10, gue lihat IG Atta Aurel makanya beda nih hamil tanpa suami dan hamil dengan suami beda. Ditemani, didoain gue ngiri dan gue juga pengen gitu ya tapi yaudah," ujar Denise Chariesta saat ditemui di RS. Brawijaya Antasari, Jakarta Selatan, Senin (13/11/2023).

Selain menceritakan proses lahiran, perempuan akrab disapa Denise Cadel ini mengaku bahagia dengan kelahiran putranya di tanggal cantik. Ditambah lagi, kelahiran putranya dalam kondisi sehat, tanpa adanya kekurangan apapun.

Denise juga menerangkan, berat dan panjang dari putranya, lahir dalam keadaan normal, meskipun melalui operasi caesar.

"Proses saya baru merasakan pertama kali jadi ibu senang banget, terharu dan anaknya cowok. Amin Puji Tuhan anaknya sehat, dan prosesnya caesar,"jelas Denise.

"Lahirannya bulan 11, tanggal 11 dan jam 11.00 WIB berat badannya 2.90 Kilogram dan panjangnya 48 Centimeter dan puji Tuhan sehat," ungkapnya.

Denise mengakui kalau ia belum memberikan nama untuk putra pertamanya tersebut. Lantaran, ia pun masih binggung memberikan nama untuk putranya.

Padahal pihak rumah sakit telah menanyakan secara langsung mengenai identitas bayi, serta kedua orangtua dari bayi tersebut.

"Belum ada baby DC nih masih bingung apa namanya, karena anaknya sudah lahir, nanti malam harus tulis di rumah sakit. Tadi sudah ditanyain nama mamanya, nama anaknya siapa, ya belum tau, terus ditanya nama bapaknya siapa, saya bilang bapaknya sudah mati," tutur Denise Cadel.

BACA JUGA: