Denise Chariesta Siap Besarkan sang Buah Hati Tanpa Suami: Jangan Hina Anak Gue, Dia Enggak Bersalah

JAKARTA - Denise Chariesta langsung tancap gas untuk bekerja usai melahirkan. Menurutnya, langkah itu dilakukan demi membesarkan anaknya tersebut.

"Kemarin habis caesar gue langsung kerja, live jualan baju, jualan bunga, mungkin terlalu capek," ucap Denise Chariesta saat ditemui di RS. Brawijaya Antasari, Jakarta Selatan, Senin (13/11/2023).

Denise Chariesta mengaku pasca melahirkan sang buah hati pada Sabtu 11 November 2023 lalu memutuskan untuk langsung bekerja. Di mana, dirinya memilih berjualan bunga lewat akun Tik Tok miliknya itu.

Bahkan dirinya tak memungkiri jika operasi caesar membuat tubuhnya merasa sakit. Namun, hal itu tak dipikirkan olehnya karena Denise ingin memulai hidup baru demi membesarkan sang anak.