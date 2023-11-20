Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Okie Agustina Cibir Gunawan Dwi Cahyo yang Rilis Lagu di Tengah Proses Cerai

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |09:25 WIB
Okie Agustina Cibir Gunawan Dwi Cahyo yang Rilis Lagu di Tengah Proses Cerai
Okie Agustina cibir Gunawan Dwi Cahyo (Foto: IG Okie Agustina)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina ikut berkomentar soal sang suami, Gunawan Dwi Cahyo yang rilis lagu di tengah proses perceraian.

Okie pun tertawa geli seraya mencibir Gunawan Dwi Cahyo. Sebab selama menjadi istrinya, ia tak tahu jika Gunawan bisa bernyanyi.

"Album siapa? Aduh saya nggak tahu dia nyanyi, emang bisa nyanyi? Hahaha," cibir Okie Agustina di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Okie Agustina Cibir Gunawan Dwi Cahyo yang Rilis Lagu di Tengah Proses Cerai

Sebetulnya Okie Agustina tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia benar-benar menyerahkan semuanya kepada Gunawan.

"Justru saya nggak tahu, nggak tahu apapun, apalagi soal nyanyi. Kalau dia nyanyi silakan saja," terang Okie Agustina.

Ibunda Keisha Alvaro itu juga tak berani menilai apakah yang dilakukan oleh Gunawan ini termasuk momen aji mumpung.

"Kalau aji mumpung bukan hak saya yang menilai, makasih," jelas Okie.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187448//verrell_bramasta-zIpA_large.jpg
Kata Verrell Bramasta usai Dihujat Imbas Pakai Rompi Antipeluru saat Kunjungi Korban Banjir Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187436//brisia_jodie-ALwG_large.jpg
Selamat, Brisia Jodie dan Jonathan Alden Menikah di Gereja Katedral Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187433//andre_taulany-PyYs_large.jpg
Andre Taulany Ucap Ikrar Talak Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187427//ji_chang_wook_dan_vanesha_prescilla-3mOx_large.jpg
Interaksi Manis Ji Chang Wook dan Vanesha Prescilla Sukses Bikin Warganet Tantrum 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187417//yuni_shara-yZU1_large.jpg
Yuni Shara Geram, Bantuan Beras untuk Korban Banjir Rusak Akibat Metode Airdrop yang Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187281//irfan_hakim-XHBb_large.JPG
Irfan Hakim Ikut Tren Sarapan Rebusan, Biar Sehat di Usia 50 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement