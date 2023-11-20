Okie Agustina Cibir Gunawan Dwi Cahyo yang Rilis Lagu di Tengah Proses Cerai

JAKARTA - Okie Agustina ikut berkomentar soal sang suami, Gunawan Dwi Cahyo yang rilis lagu di tengah proses perceraian.

Okie pun tertawa geli seraya mencibir Gunawan Dwi Cahyo. Sebab selama menjadi istrinya, ia tak tahu jika Gunawan bisa bernyanyi.

"Album siapa? Aduh saya nggak tahu dia nyanyi, emang bisa nyanyi? Hahaha," cibir Okie Agustina di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Sebetulnya Okie Agustina tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia benar-benar menyerahkan semuanya kepada Gunawan.

"Justru saya nggak tahu, nggak tahu apapun, apalagi soal nyanyi. Kalau dia nyanyi silakan saja," terang Okie Agustina.

Ibunda Keisha Alvaro itu juga tak berani menilai apakah yang dilakukan oleh Gunawan ini termasuk momen aji mumpung.

"Kalau aji mumpung bukan hak saya yang menilai, makasih," jelas Okie.

