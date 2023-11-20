Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Tantang Ariel NOAH di Ring Tinju: Soon, Desember 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |07:09 WIB
Raffi Ahmad vs Ariel Noah di ring tinju (Foto: IG Raffi)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad siap adu jotos bersama musisi Ariel NOAH di atas ring pada Desember 2023. Rupanya, ucapan Raffi di laga Superstar Knockout itu direalisasikan oleh suami Nagita Slavina ini.

Momen itu dibagikan Raffi di akun Instagram-nya. Terlihat potret dirinya bersama Ariel saling berhadapan dan berjabat tangan.

“Tantangan diterima!!!! Jadi, Desember 2023,” tulis Raffi dikutip Okezone, Senin (20/11/2023).

Mimik wajah Ariel dan Raffi Ahmad pun terlihat serius, menandai pertarungan ini tak main-main. Ada pula sosok Desta Mahendra di antara Ariel dan Raffi yang siap menyaksikan pertarungan mereka.

Sebelumnya, Raffi Ahmad blak-blakan menantang Ariel NOAH untuk tanding tinju dengannya di atas ring. Momen itu diungkap Raffi saat menjadi ring announcer di pertandingan Superstar Knockout.

“Jangan lawan yang anak muda lah, yang seumuran gue. Ariel NOAH gue tantang,” kata Raffi Ahmad.

Potret Raffi Ahmad dan Ariel NOAH yang siap bertarung di atas ring tinju pada Desember 2023 ini sontak mengundang reaksi para netizen.

