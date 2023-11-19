Amazing Kids Favorite Awards Sukses Digelar, Naruto hingga Windah Basura Ikon Favorit Anak Indonesia

JAKARTA - GTV sukses menggelar ajang penghargaan ikon favorit anak “Amazing Kids Favorite Awards”.

Walaupun baru pertama kali digelar, antusias anak-anak sangat terlihat dari banyaknya anak-anak yang hadir di studio 17 MNC Studios, Jakarta.

Lengkap dengan bintang tamu yang super amazing, dari Lyodra, farel Prayoga, dan deretan musisi keren lainnya ikut memeriahkan acara tersebut.

Penampilan dari komedian ternama seperti Vega darwanti, Dicky Difie, dan Inyonk juga membuat “Amazing Kids Favorite Awards” jadi super ramai.