Haji Faisal Ungkap Alasan Berat Lepas Barang-barang Milik Mendiang Vanessa Angel

JAKARTA - Kakak Marissya Icha, Irene Bermawi, belakangan diketahui cukup gencar memojokan keluarga Haji Faisal. Kejadian tersebut diduga merupakan buntut dari kekesalannya lantaran sang adik diserang oleh oknum fans Fuji.

Dalam keterangannya, Irene menduga bahwa keluarga Haji Faisal sengaja menyimpan barang peninggalan almarhum Vanessa Angel hanya untuk mereka. Bahkan Irene menyebut keluarga Haji Faisal serakah.

Kini, alasan di balik semua itu mulai terungkap. Ternyata Haji Faisal berat melepas barang almarhum Vanessa Angel karena sang cucu, Gala Sky.

Menurut suami dari Dewi Zuhriati itu, orang yang paling berhak atas barang-barang tersebut adalah Gala Sky, anak semata wayang Vanessa Angel.