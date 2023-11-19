Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haji Faisal Ungkap Alasan Berat Lepas Barang-barang Milik Mendiang Vanessa Angel

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |03:30 WIB
Haji Faisal Ungkap Alasan Berat Lepas Barang-barang Milik Mendiang Vanessa Angel
Haji Faisal ungkap alasan berat lepas barang-barang mendiang Vanessa Angel (Foto: Instagram/opah_faisal)
A
A
A

JAKARTA - Kakak Marissya Icha, Irene Bermawi, belakangan diketahui cukup gencar memojokan keluarga Haji Faisal. Kejadian tersebut diduga merupakan buntut dari kekesalannya lantaran sang adik diserang oleh oknum fans Fuji.

Dalam keterangannya, Irene menduga bahwa keluarga Haji Faisal sengaja menyimpan barang peninggalan almarhum Vanessa Angel hanya untuk mereka. Bahkan Irene menyebut keluarga Haji Faisal serakah.

Kini, alasan di balik semua itu mulai terungkap. Ternyata Haji Faisal berat melepas barang almarhum Vanessa Angel karena sang cucu, Gala Sky.

Menurut suami dari Dewi Zuhriati itu, orang yang paling berhak atas barang-barang tersebut adalah Gala Sky, anak semata wayang Vanessa Angel.

Keluarga Haji Faisal

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
