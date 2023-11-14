Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chat Fuji Dibongkar Mantan Karyawan, Haji Faisal akan Tempuh Jalur Hukum?

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:22 WIB
Chat Fuji Dibongkar Mantan Karyawan, Haji Faisal akan Tempuh Jalur Hukum?
Haji Faisal soroti kasus mantan karyawan Fuji yang sebar isi chat (Foto: MPI)
JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji baru-baru ini terlibat perseteruan dengan mantan karyawannya. Dalam chat yang beredar di media sosial, Fuji sempat terlihat melontarkan makian hingga berkata kasar pada mantan karyawannya.

Chat tersebut awalnya dibagikan oleh salah satu rekan dari mantan karyawan Fuji hingga menjadi ramai di media sosial. Terlebih, belakangan muncul kabar bahwa Fuji sengaja menahan gaji karyawan tersebut.

Tak terima anaknya diperlakukan semacam itu, Haji Faisal selaku ayah Fuji pun semakin gerah dan ingin menempuh upaya hukum. Ia bahkan menilai, mantan karyawan putrinya itu telah bertindak keterlaluan.

"Nggak taulah ya, tetapi saya merasa ada orang-orang yang tidak merasa senang saja sama kami. Kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas tanpa berpikir panjang," ujar Haji Faisal dalam Kanal YouTube STARPRO Indonesia.

Haji Faisal (Selvianus/MPI)

Sementara itu, menurut Fuji, sebagai atasan ia selalu berusaha bersikap sesuai kondisi yang ada di lapangan. Bahkan ia mengaku memiliki alasan mengapa dirinya sempat menahan gaji karyawan tersebut.

"Bayarnya sudah, cuma dia kan lagi masa probation (percobaan) tetapi misalnya kalau sudah berhenti kerja, pamit secara baik-baik. Bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku sudah ada pekerjaan lagi," tutur Fuji Utami.

Dilain pihak, Sandy Arifin selaku kuasa hukum Fuji Utami juga memperingatkan mantan karyawan kliennya itu. Bahkan, ia pun memintanya untuk menghapus postingannya di media sosial lantaran dianggap berpotensi merusak nama baik kliennya sebagai seorang publik figur.

