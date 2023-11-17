Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hubungannya Ditentang Keluarga Virgoun, Jordan Ali: Cinta Kami Tulus Apa Adanya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |16:02 WIB
Hubungannya Ditentang Keluarga Virgoun, Jordan Ali: Cinta Kami Tulus Apa Adanya
Jordan Ali sebut hubungannya dengan ibunda Virgoun tulus apa adanya (Foto: Instagram/jordan_ali0992)
A
A
A

JAKARTA - Jordan Ali mengaku tak bisa bicara memberikan tanggapan terkait Febby Carol yang menentang hubungan asmaranya dengan Eva Manurung. Sebagai anak, Febby mengaku tak terima apabila Eva berpacaran dengan Jordan, pria yang lebih muda kurang lebih 30 tahun dari sang ibu.

Dikutip dari YouTube Cumicumi, Jordan Ali pun mengatakan bahwa ia tak perlu mengklarifikasi apapun soal hubungannya dengan ibunda Virgoun. Pasalnya, perasaan cintanya dengan Eva, begitupun sebaliknya, sama sekali tak bisa dibohongi.

"Mau diklarifikasi apa lagi gitu loh?" ucap Jordan.

"Karena Mami menaruh perasaan sama aku tuh nggak bisa dibohongin," lanjutnya.

Eva Manurung dan Jordan Ali

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186484/virgoun-0UPu_large.jpg
Eva Manurung Klaim Virgoun Punya Hak Mengakses CCTV di Rumah Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186419/virgoun-gCzZ_large.jpg
Virgoun Gerak Cepat Amankan Anak usai Skandal Perzinaan Inara Rusli Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186170/virgoun-Ifnv_large.jpg
Virgoun Diduga Penyebar Video Syur 2 Jam Inara Rusli dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement