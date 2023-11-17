Hubungannya Ditentang Keluarga Virgoun, Jordan Ali: Cinta Kami Tulus Apa Adanya

Jordan Ali sebut hubungannya dengan ibunda Virgoun tulus apa adanya (Foto: Instagram/jordan_ali0992)

JAKARTA - Jordan Ali mengaku tak bisa bicara memberikan tanggapan terkait Febby Carol yang menentang hubungan asmaranya dengan Eva Manurung. Sebagai anak, Febby mengaku tak terima apabila Eva berpacaran dengan Jordan, pria yang lebih muda kurang lebih 30 tahun dari sang ibu.

Dikutip dari YouTube Cumicumi, Jordan Ali pun mengatakan bahwa ia tak perlu mengklarifikasi apapun soal hubungannya dengan ibunda Virgoun. Pasalnya, perasaan cintanya dengan Eva, begitupun sebaliknya, sama sekali tak bisa dibohongi.

"Mau diklarifikasi apa lagi gitu loh?" ucap Jordan.

"Karena Mami menaruh perasaan sama aku tuh nggak bisa dibohongin," lanjutnya.