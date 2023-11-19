Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gunawan Dwi Cahyo Dipecat dari Persik Kediri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |20:00 WIB
Gunawan Dwi Cahyo Dipecat dari Persik Kediri
Gunawan Dwi Cahyo dipecat dari Persik Kediri (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)
A
A
A

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo dipecat dari klub sepak bola Persik Kediri. Pengumuman tersebut bahkan telah di bagikan oleh akun Instagram @persikfcofficial pada Minggu (19/11/2023).

Dalam akun officialnya, Persik Kediri tampak mengucapkan terima kasih pada suami Okie Agustina tersebut. 

"Thanks! Persik Kediri resmi melepas pemain belakang, Gunawan Dwi Cahyo - @gunawandwicahyo13 pada bursa transfer paruh musim ini," bunyi pengumuman tersebut.

"Maturnuwun, sukses selalu dimanapun berada. Once a Purple Always a Purple #Djajati," lanjutnya.

Gunawan Dwi Cahyo

