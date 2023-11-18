Gunawan Dwi Cahyo Dituding Numpang Hidup sama Istri, Okie Agustina: Tidak Benar!

JAKARTA - Okie Agustina memang telah menggugat cerai Gunawan Dwi Cahyo. Namun dia tetap memberi pembelaan ketika ada warganet yang menyebut pesepak bola 35 tahun itu menumpang hidup.

“Saya ingin meluruskan tentang komen-komen yang menyudutkan Gunawan dengan bilang dia numpang hidup dengan saya dan Keisha. Semua itu tidak benar!” ujarnya lewat Instagram, pada Sabtu (18/11/2023).

Okie Agustina mengatakan, selama berumah tangga 11 tahun dengan Gunawan Dwi Cahyo, pria itu menjalankan perannya sebagai suami dan ayah yang baik.

“Dia suami yang bertanggung jawab. Membelikan kami rumah, membayar kebutuhan rumah tangga, uang sekolah anak, dan kebutuhan lainnya,” tuturnya menambahkan.

Mantan istri Pasha Ungu itu kembali menegaskan bahwa tudingan yang mengatakan kalau Gunawan hanya numpang hidup kepadanya tidaklah benar. Karena itu, dia meminta warganet berhenti menyudutkan sang suami.