Marshel Widianto Akui Sempat Ingin Menikahi Mendiang Laura Anna

JAKARTA - Komika Marshel Widianto mengungkap kisah persahabatannya dengan mendiang Laura Anna. Dia bahkan mengaku, sempat punya niat menikahi mantan kekasih Gaga Muhammad tersebut.

Komika 27 tahun itu mengungkap, keinginan tersebut datang karena dia ingin menemani dan menjaga sang sahabat. Baginya, Laura Anna adalah sosok yang tegar dan sangat bersemangat di tengah keterbatasan fisiknya.

“Saat itu, aku hanya pengin jadi orang terbaik dalam hidupnya. Jadi teman yang menemani seumur hidupnya,” ungkap Marshel Widianto dalam podcast YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada 16 November 2023.

Marshel bahkan tak mempermasalahkan jika saat itu dirinya belum mencintai Laura Anna. “Menurut gue, cinta dan saya itu akan tumbuh seiring waktu,” tuturnya menambahkan.

Namun Laura Anna meninggal dunia pada 15 Desember 2021, setelah menyuarakan keadilan atas kasus kecelakaan yang dialaminya. Sementara itu, Gaga Muhammad divonis bersalah atas kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan Laura lumpuh.

Pada 19 Januari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan dan denda Rp10 juta kepada Gaga Muhammad. “Jika denda tidak dibayarkan maka ganti kurungan 2 bulan,” kata hakim kala itu.*

