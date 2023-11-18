Dimansyah Laitupa Bawakan Lagu Cinta, Bikin Peserta Table Tennis Okezone 2023 Baper!

JAKARTA - Dimansyah Laitupa tampil dengan lagu cinta saat memeriahkan ajang Table Tennis Okezone 2023. Dalam pertandingan tenis meja diikuti 33 tim ini, dirinya membawakan dua lagu memiliki pesan serupa, ungkapan cinta kepada pujaan hati.

Dimansyah tampil gagah dengan gitarnya di atas panggung. Jebolan ajang Indonesian Idol itu tampak antusias bernyanyi sembari menyaksikan peserta yang tengah melakukan pemanasan.

Saking antusias bernyanyi, peluh membasahi tubuhnya sama seperti peserta yang sedang pemanasan sebelum bertanding.

Lagu pertama yang dibawakan Diman biasa disapa itu adalah I Love You Baby milik Surf Mesa. Lagu ini cukup akrab ditelinga peserta dan penonton yang menyemangati di tribun sehingga terdengar sayup-sayup terdengar mereka bersenandung bersama.

Beberapa penonton wanita terdengar meneriakkan nama Diman yang langsung disambut dengan senyuman manis dari Diman.

Lagu kedua yang dibawakan adalah lagu miliknya yang berjudul Mantra. Mantra sendiri merupakan ungkapan rasa syukur Diman memiliki seorang kekasih seperti wanita yang saat ini mengisi hatinya.