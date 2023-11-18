Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nikita Mawarni Bikin Arena Table Tennis Okezone 2023 Bergoyang, Lewat Lagu Rungkad

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |13:41 WIB
Nikita Mawarni Bikin Arena Table Tennis Okezone 2023 Bergoyang, Lewat Lagu Rungkad
Nikita Mawarni bikin arena Table Tennis Okezone 2023 bergoyang. (Foto: Nurul Amanah/MPI)
JAKARTA - Nikita Mawarni memeriahkan Table Tennis Okezone 2023 yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Sabtu (18/11/2023).

Dia tampil usai laga eksebisi sebagai laga pembuka dari pertandingan tenis meja yang diikuti 33 tim dari Corporate and Government ini.

Usai diajak bergalau ria bersama Nuca dan Vionita, penonton mendadak dibawa bersenang-senang bersama dengan gaya menggemaskan jebolan The Voice Kids Indonesia yang satu ini.

Sejak lagu pertama miliknya berjudul Pangeran Datang, gaya centil dengan suara khas yang menggemaskan ala Nikita Mawarni seolah memecah ketegangan peserta yang sedang bersiap-siap untuk bertanding.

