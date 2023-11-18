Venna Melinda Siapkan Doa Khusus saat Umrah

JAKARTA - Venna Melinda menjalani ibadah umrah ke Tanah Suci. Tak sendirian, Venna Melinda umrah bersama ketiga anaknya yaitu, Verrell Bramasta, Athalla Naufal dan Vania. Mereka semua berangkat pagi tadi, Sabtu (18/11/2023) sekitar pukul 09.00 WIB.

Tentunya selama di Tanah Suci, Venna Melinda telah menyiapkan doa khusus yang akan ia panjatkan.

Tak muluk-muluk, doa khusus yang hendak dipenjarakan perempuan 51 tahun ini kebanyakan mengenai anak-anaknya.

"Ya itu buat anak-anakku, Verrell , Athalla Vania (doa khususnya)" kata Venna Melinda di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, Venna Melinda juga meminta dipanjangkan umurnya, agar bisa mendampingi anak-anaknya terutama Vania.

"Terutama supaya aku panjang umur karena Vania masih jauh banget kan masih 7 tahun," ungkap Venna Melinda.

Lebih lanjut, Venna Melinda menegaskan bahwa ia akan berdoa yang terbaik untuk dirinya dan ketiga buah hatinya di tanah suci nanti.

"Selalu sehat, aku juga ada rezekinya terus dalam setiap yang aku kerjain pokoknya doa yang terbaik," tegas Venna Melinda.