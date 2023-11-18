Doa Venna Melinda di Tanah Suci, Fokus untuk Ketiga Anaknya

JAKARTA - Artis sekaligus politis Venna Melinda siap menjalani ibadah umrah ke Tanah Suci. Tak sendirian, Venna Melinda umrah bersama ketiga anaknya yaitu, Verrell Bramasta, Athalla Naufal dan Vania.

Mereka berangkat pagi tadi menuju Tanah Suci sekira pukul 09.00 WIB, Sabtu (18/11/2023). Tentunya selama di Tanah Suci, Venna Melinda telah menyiapkan doa khusus yang akan ia panjatkan.

Tak muluk-muluk, doa khusus yang hendak diinginkan perempuan 51 tahun ini kebanyakan mengenai anak-anaknya.

"Ya itu buat anak-anakku, Verrell, Athalla Vania doa khususnya," kata Venna Melinda di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (16/11/2023).

Tak hanya itu, Venna Melinda juga meminta dipanjangkan umurnya, agar bisa mendampingi anak-anaknya terutama Vania.

"Terutama supaya aku panjang umur, karena Vania masih jauh banget kan masih tujuh tahun," ungkap Venna Melinda.