Venna Melinda Siap Jalankan Ibadah Umrah, Ngaku Tahun Ini Terberat dalam Hidupnya

JAKARTA - Artis Venna Melinda meminta maaf dan memohon doa pada orangtuanya sambil menitikan air matanya karena haru. Pasalnya, dirinya hendak berangkat umrah ke Mekkah.

Venna Melinda mengadakan pengajian di kediamannya, Jalan Paso nomor 60, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2023). Pengajian itu dilakukan sebagai persiapan sebelum dia umrah dan berharap ibadah umrah nanti bisa berjalan dengan baik.

"Jadi hari ini acaranya selamatan, karena besok aku menjalankan ibadah umrah," ujar Venna Melinda.

Menurutnya, ibadah umrah itu telah kelima kalinya dilakukan, sedangkan anaknya sudah dua kali melakukan ibadah tersebut.