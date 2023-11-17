Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Siap Jalankan Ibadah Umrah, Ngaku Tahun Ini Terberat dalam Hidupnya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |04:20 WIB
Venna Melinda Siap Jalankan Ibadah Umrah, Ngaku Tahun Ini Terberat dalam Hidupnya
Venna Melinda jalankan umrah bersama sang anak. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Venna Melinda meminta maaf dan memohon doa pada orangtuanya sambil menitikan air matanya karena haru. Pasalnya, dirinya hendak berangkat umrah ke Mekkah.

Venna Melinda mengadakan pengajian di kediamannya, Jalan Paso nomor 60, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2023). Pengajian itu dilakukan sebagai persiapan sebelum dia umrah dan berharap ibadah umrah nanti bisa berjalan dengan baik.

"Jadi hari ini acaranya selamatan, karena besok aku menjalankan ibadah umrah," ujar Venna Melinda.

Menurutnya, ibadah umrah itu telah kelima kalinya dilakukan, sedangkan anaknya sudah dua kali melakukan ibadah tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159145/venna_melinda-LVuj_large.jpg
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135515/verrell_bramasta-jLIJ_large.jpg
Venna Melinda Restui Verrell Bramasta Menikah Tahun Ini: Dia Sudah Matang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124929/venna_melinda-BscC_large.jpg
Kesan Venna Melinda Pertama Kali Bertemu Fuji: Menyenangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084907/venna_melinda-bK18_large.jpg
Venna Melinda Akhirnya Temukan Alamat Ferry Irawan, Impian Cerai Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014413/venna-melinda-berharap-dapat-kasih-sayang-dari-anak-lewat-cara-sederhana-dqUbAXdAFI.jpg
Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014334/venna-melinda-berharap-verrell-bramasta-bisa-tiru-sikapnya-saat-jadi-anggota-dpr-2dXdaazgxr.jpg
Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Bisa Tiru Sikapnya saat Jadi Anggota DPR
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement