HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menang Duel Tinju, El Rumi Rendah Hati: Gue Respek Buat Jefri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |11:33 WIB
Menang Duel Tinju, El Rumi Rendah Hati: Gue Respek Buat Jefri
El Rumi kalahkan Jefri Nichol dalam duel tinju. (Foto: Instagram El Rumi)
JAKARTA - El Rumi berhasil sebagai pemenang dalam adu tinju melawan Jefri Nichol. Dalam duel tinju itu, El Rumi menang angka dari Jefri Nichol.

El Rumi menumbangkan pertahanan Jefri Nichol dengan skor yang tipis yaitu 38,39,39 untuk El. Sementara Jefri Nichol 38,37,37.

Setelah pertandingan, El Rumi mengakui bahwa Jefri Nichol memiliki power yang kuat. Sampai pukulannya kuat itu mendarat di kepala El Rumi hingga membuatnya kesakitan.

"Emang dari awal kita tahu semua, Jefri punya power kuat, tadi juga pukulannya masuk ke kepala, sangat kuat," kata El Rumi di YouTube Intens Investigasi, Sabtu (18/11/2023).

Kendati begitu, El Rumi mengetahui sisi kelemahan Jefri Nichol saat ronde ketiga dan keempat. Di mana stamina Jefri mulai kendor, di situ ia dan tim nya yakin memenangkan pertandingan tersebut.

"Kita semua juga tahu stamina Jefri Nichol agak jelek di ronde tiga dan empat. Di situ kita tahu bakal menang," jelas El Rumi.

Halaman:
1 2
