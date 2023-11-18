El Rumi Persembahkan Juara Duel Tinju untuk Palestina, Usai Kalahkan Jefri Nichol

JAKARTA - El Rumi berhasil membuat Jefri Nichol KO di pertandingan tinju dalam acara bertajuk Superstar Knockout di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Tentu bukan perkara mudah bagi El Rumi menumbangkan Jefri Nichol, sebab sejak ronde pertama aktor 24 tahun itu terlihat agresif dan bersemangat. Sorak sorai dari kedua pendukung nyaring terdengar dan itu menjadi pembakar semangat El Rumi.

Hingga pada ronde ketiga hingga keempat El Rumi terlihat lebih unggul. Pukulan demi pukulan mendarat di wajah Jefri Nichol. Terlihat keagresifan Jefri Nichol mulai menurun.

Lalu setelah tanding empat ronde, kemenangan jatuh kepada tangan El Rumi. Dengan skor dari juri A, Nadea memberikan nilai kepada El Rumi 38 dan Jefri 38, juri B, Dus Ririhena memberikan kepada El 39 dan Jefri 37, terakhir Juri C, Okin Bakrie memberikan nilai kepada El 39 serta Jefri 37.