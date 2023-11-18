Rezky Aditya Belum Tes DNA untuk Status Anak Wenny Ariani, Ini Kata Kuasa Hukum

JAKARTA - Aktor Rezky Aditya diduga belum melakukan tes DNA terkait polemik ayah bilogis Naira Kaemita Sasmita alias Kekey usai keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) sejak Juni lalu.

Kuasa hukum Rezky Aditya, Ana Yuking membenarkan hal tersebut. Padahal, MA memutuskan kalau Kekey adalah anak biologis Rezky.

"Kita sebenarnya sudah sampaikan secara terbuka untuk segera melakukan tes DNA, ini sebenarnya semata-mata untuk memutus keraguan, memberikan kepastian hukum bagi seorang anak," kata kuasa hukum Rezky Aditya di YouTube STARPRO Indonesia, Jumat (17/11/2023).

Namun, pihak Rezky Aditya mengklaim kalau langkahnya tidak mendapat respons dari Wenny Ariani yang semula gencar menuntut hal tersebut.