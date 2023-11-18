Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rezky Aditya Belum Tes DNA untuk Status Anak Wenny Ariani, Ini Kata Kuasa Hukum

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |10:57 WIB
Rezky Aditya Belum Tes DNA untuk Status Anak Wenny Ariani, Ini Kata Kuasa Hukum
Rezky Aditya belum tes DNA anak Wenny Ariani. (Foto: Instagram @thereal_rezkyaditya)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Rezky Aditya diduga belum melakukan tes DNA terkait polemik ayah bilogis Naira Kaemita Sasmita alias Kekey usai keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) sejak Juni lalu.

Kuasa hukum Rezky Aditya, Ana Yuking membenarkan hal tersebut. Padahal, MA memutuskan kalau Kekey adalah anak biologis Rezky.

"Kita sebenarnya sudah sampaikan secara terbuka untuk segera melakukan tes DNA, ini sebenarnya semata-mata untuk memutus keraguan, memberikan kepastian hukum bagi seorang anak," kata kuasa hukum Rezky Aditya di YouTube STARPRO Indonesia, Jumat (17/11/2023).

Namun, pihak Rezky Aditya mengklaim kalau langkahnya tidak mendapat respons dari Wenny Ariani yang semula gencar menuntut hal tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/33/3090656/rezky_aditya-TAXL_large.jpg
Rezky Aditya dan Wenny Ariani Siap Jalani Tes DNA Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/33/3083348/rezky_aditya-u492_large.jpg
Rezky Aditya Tidak Terbukti Telantarkan Anak Wenny Ariani, Ini Hasil Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/33/3083345/citra_kirana-RqxH_large.jpg
Citra Kirana Setia Dukung Rezky Aditya di Tengah Kasus Penelantaran Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/33/3083289/rezky_aditya-JBRL_large.jpg
Kronologi Kasus Penelantaran Anak Rezky Aditya yang Berujung Tes DNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/33/3083238/citra_kirana-Wrt7_large.jpg
Kasus Penelantaran Anak, Rezky Aditya dan Citra Kirana Kehilangan Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/33/3083223/rezky_aditya-ovlf_large.jpg
Rezky Aditya Janji Bertanggung Jawab Jika Terbukti Ayah Kandung Kekey
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement