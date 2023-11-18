Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hadirkan Lagu Issa Goodbye, Aziz Hedra Sampaikan Pesan Mendalam

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |01:03 WIB
Aziz Hedra hadirkan lagu Issa Goodbye (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Aziz Hedra mengekspresikan apresiasinya terhadap para penggemar dan pencinta musik di Indonesia dan di luar negeri dengan terus berkarya. Dia kembali menunjukkan dedikasinya ini melalui perilisan single terbarunya yang berjudul Issa Goodbye.

Lagu ini diciptakan oleh oleh Belanegara Abe, Aziz Hedra, Kaleb J, Abraham Edo dan mengangkat kisah tentang cinta yang kuat namun tidak berbalas.

"Untuk single ketigaku, aku merilis lagu berjudul 'Issa Goodbye'. Lagu ini menceritakan perasaan cinta yang begitu kuat yang kurasakan pada pasanganku, tapi ternyata dia tidak merasakan hal yang sama. Akhirnya, kami harus berpisah karena perasaan yang tidak berbalas itu. Intinya, cinta tidak bisa dipaksa. Jika sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih baik melepaskannya meskipun berat," ujar Aziz.

Dari penerimaan lagu tersebut hingga proses rekaman dan peluncurannya, Aziz tidak memerlukan waktu yang lama. Meski demikian, dia mengakui bahwa ada tantangan saat dia menyanyikan lagu ini.

"Proses rekaman berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Tantangannya lebih pada saat aku menyanyikan lagu ini, mencoba merasakan bagaimana menjadi orang yang ada di dalam lagu. Aku berusaha menggali kenangan lama untuk menyalurkan perasaanku ke dalam lagu ini," ungkap Aziz.

Aziz mengatakan bahwa lagu ketiganya memiliki perubahan yang cukup signifikan dari dua lagu sebelumnya, yakni Somebody's Pleasure dan No More You & I. "Kedua lagu sebelumnya beraliran RnB, sementara kali ini aku mencoba bermain di genre ballad. Namun, masih ada ciri khas Aziz Hedra di lagu ini. Bagaimana hasilnya? Dengarkan sendiri saat lagu sudah rilis nanti."

