MUSIK

Aziz Hedra hingga Vianty Arvy Meriahkan Trispart Cup Vol 4

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |03:01 WIB
Aziz Hedra hingga Vianty Arvy Meriahkan Trispart Cup Vol 4
Aziz Hedra hingga Vianty Arvy meriahkan Trispart Cup Vol 4 (Foto: ist)
JAKARTA - Aziz Hedra, Yogie Nandes, Vianty Arvy dan Alfin Habib akan memeriahkan Trispart Cup Vol 4 yang dihelat di SMA Triguna Jakarta. Lewat akun Instagram miliknya, Vianty Arvy sudah tak sabar untuk tampil di event tersebut pada Sabtu 4 November 2023 mulai pukul 15.00 WIB.

"See you, kita seru-seruan di sana," ucap Vianty Arvy.

Di event tersebut, Yogie Nandes juga bakal menyanyikan lagu terbarunya berjudul Lewat Semesta. Diketahui Lagu Lewat Semesta merupakan lagu Randy Pangalila yang telah diaransemen ulang.

Aziz Hedra hingga Vianty Arvy Meriahkan Trispart Cup Vol 4

