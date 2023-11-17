Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Siap Hibur Masyarakat Indonesia Malam Puncak HUT MNC Group Ke-34 Digelar Hari Ini!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |01:01 WIB
Siap Hibur Masyarakat Indonesia Malam Puncak HUT MNC Group Ke-34 Digelar Hari Ini!
Malam puncak HUT MNC Group ke-34 digelar hari ini (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNC Group tahun ini merayakan HUT-nya yang ke 34. Di usia barunya, MNC Group menggelar MNC Group Anniversary Celebration 34 yang mengusung tema “Bangkit Bersama”.

Acara puncak MNC Group Anniversary Celebration 34 sendiri akan digelar di salah satu studio tercanggih dan termegah di Asia yaitu Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk Jakarta pada hari ini, Sabtu (18/11/2023) mulai pukul 21.30 WIB. Acara ini tak hanya dapat disaksikan oleh karyawan MNC Group tapi juga seluruh masyarakat Indonesia karena disiarkan secara langsung di RCTI.

Malam Puncak HUT MNC Group ke-34 juga dapat disaksikan secara live streaming melalui RCTI+ dan Vision+.

Sederet artis, penyanyi, dan band kenamaan seperti Happy Asmara, Lesti Kejora, Trivanita (Novia Bachmid, Olivia Pardede, Mirabeth Sonia), Nabila Taqiyyah, Nyoman Paul, Rony Parulian, Alvin Jo, Anneth, 2nd Chance, dan Naluri Manca. Tidak hanya itu malam puncak HUT MNC Group ke-34 juga akan dimeriahkan oleh Rian Ibram, Achmad Megantara, Ochi Rosdiana, Syahril MCI, Yulita MCI, Lord Adi MCI, Victor MCI, Carla Yules, Natasha Mannuela, Audrey Vanessa, Malida Dinda, serta Angelina Aqila.

Acara malam puncak ini merupakan bagian dari rangkaian acara sebelumnya. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas pencapaian yang telah diperoleh di usia baru MNC Group.

Halaman:
1 2
