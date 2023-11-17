Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gen Z Indonesia Lebih Suka Nyanyi Individual Dibanding Punya Band

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:35 WIB
Gen Z Indonesia Lebih Suka Nyanyi Individual Dibanding Punya Band
Ronald Mahendri di Podcast Aksi Nyata Partai Perindo (Foto: MNC Media)




JAKARTA - Generasi Z atau Gen Z adalah kelompok orang yang lahir pada rentang tahun1996 sampai 2012. Bagi Gen Z musik adalah salah satu hal yang penting.

Namun ternyata Gen Z dan milenial memiliki selera musik yang berbeda lho. Talent Manager Ronald Mahendri mengatakan ketika Gen Z ingin terjun ke dunia musik, mereka memilih individual atau menjadi solois ketimbang memiliki band.

“Jadi sekarang tuh sifatnya lebih individu, jadi dia kemana aja nggak terlalu komit sama satu Band,” ucapnya Podcast Aksi Nyata, Jumat (17/11/2023).

Ronald menambahkan berbeda dengan angkatan tahun 80-an dan 90-an, Gen Z lebih fleksibel dan suka eksplore.

Ronald Mahendri

