JAKARTA - Produser, YouTuber, news anchor sekaligus content creator, Anggy Pasaribu, membagikan pengalamannya dalam Podcast Aksi Nyata di channel YouTube Partai Perindo. Dengan tema 'Producer, Youtuber, News Anchor Hingga Content Creator, Eksistensi atau Kontribusi Anggy?', wanita kelahiran 14 Januari ini tampak membagikan pengalamannya tentang bagaimana menjalani semua aktivitas yang digelutinya tersebut.

Langkahnya tersebut jelas menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan, apa yang dilakukannya tersebut mampu membuat karirnya perlahan menjadi besar. Terlebih, profesinya sebagai news anchor dan presenter, menjadi jalannya untuk membuka berbagai peluang.

Peluang tersebut diketahui mampu diraih Anggi usai konten-kontennya di YouTube cukup sukses dan dikenal masyarakat.

"Title news anchor atau news presenter itu how you present in camera (bagaimana kamu menyampaikannya di kamera), akhirnya bikin youtube jadi konten kreator dan sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut Anggy mengatakan bahwa profesi yang digelutinya saat ini membuatnya mampu menjadi content creator dan juga mencurahkan isi hati dalam waktu yang bersamaan. Ia juga tak menampik jika curahan hatinya terkadang mampu untuk mewakili keresahan masyarakat dalam menyampaikan sesuatu.

"Sebenarnya itu hanya platformnya aja," ujarnya.

Dengan adanya platform-platform tersebut, Anggi berharap agar masyarakat, khususnya anak muda bisa menuangkan kreativitasnya. Termasuk membuat konten yang diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi siapapun yang menyaksikannya. "Makannya dari kecil itu ayah saya selalu bilang, gimana caranya kalau kamu mati besok, orang tuh kenal lo sebagai siapa. Bukan karena profesinya, tapi apa yang membekas di diri mereka karena seorang Anggy," tandasnya.

