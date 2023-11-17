Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshel Widianto Blakblakan Jawab Kabar Istri Hamil di Luar Nikah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:31 WIB
Marshel Widianto Blakblakan Jawab Kabar Istri Hamil di Luar Nikah
Marshel Widianto jawab kabar Cesen Eks JKT48 hamil sebelum nikah (Foto: Youtube Denny Sumargo)
A
A
A

JAKARTA - Marshel Widianto akhirnya buka suara usai sang istri, Cesen diduga hamil duluan sebelum resmi menikah dengannya. Hal ini lantaran Marshel dan Cesen mendadak mengumumkan kelahiran anak pertama mereka tanpa diketahui kabar pernikahannya.

Menanggapi hal itu, Marshel pun meluruskan dirinya dan Cesen lebih dulu menikah sebelum sang istri hamil anak pertama mereka.

“Nikahin (Cesen) dulu baru hamil,” kata Marshel dalam tayangan YouTube, Denny Sumargo, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (17/11/2023).

Marshel Widianto Blakblakan Jawab Kabar Istri Hamil di Luar Nikah

Mendengar jawaban Marshel, Denny pun lega mengetahui anggapan masyarakat yang tak benar pada Marshel.

“Berarti aman ya?,” kata Denny.

“Aman bang,” sambung Marshell.

Marshel pun juga menjawab alasan dirinya tidak membagikan hubungannya dengan Cesen sebelum hingga saat menikah.

“Gue gak mau ketika gue pacaran diekspos, dan ketika gue gak srek gue tetap nikahin dia karena dorongan dari netizen,” jawab Marshel.

Tak hanya itu, komedian ini juga mengaku ingin menguji Cesen apakah wanita ini bisa menerima Marshel terlepas sosoknya yang merupakan selebritis.

“Ya semadan ngetes juga gitu ‘elu (Cesen) sama gue karena posisi gue yang sekarang atau gak,” tambahnya.

Halaman:
1 2
