Jefry Nichol Sebut Anak Manja Jelang Duel Tinju, El Rumi: Enggak Apa-Apa!

JAKARTA - Jefry Nichol menyebut kalau El Rumi termasuk anak manja yang sulit jauh dari orang tua. Terkait hal itu, putra Maia Estianty tersebut memberikan tanggapan santai.

El Rumi mengaku cibiran semacam itu kerap ditemui. Bahkan, hal senada dialami El Rumi menjelang tinju dengan Winson Reynaldi.

"Ya enggak apa-apa, pas lawan Winson juga gitu, ketika Winson kalah semuanya hilang. Yang meragukan saya hilang," tutur El Rumi di Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

El Rumi mengaku optimis mengalahkan Jefri Nichol diatas ring. Namun, kakak Dul Jaelani itu tidak ingin takabur sehingga mengaburkan fokus bertandingnya.

"Jefri Nichol lawan yang sepadan, kita lihat besok saja," katanya lagi.

Seperti diketahui, El Rumi dan Jefri Nichol akan bertanding tinju dalam acara yang di prakarsai Raffi Ahmad bernama Superstar Knockout di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jum'at 17 November 2023.