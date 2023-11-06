Ahmad Dhani Ngebet Lihat Jefri Nichol KO di Tangan El Rumi, Rela Tinggalkan Konser Dewa 19

JAKARTA - Ahmad Dhani memastikan bakal hadir dalam gelaran tinju, bertajuk Superstar Knockout Boxing akan mempertemukan El Rumi melawan Jefri Nichol. Hal itu disampaikan Ahmad Dhani saat menghadiri perayaan ulang tahun Ashanty di kawasan Jakarta Selatan.

“Ya, saya datang," ujar Ahmad Dhani secara singkat kepada awak media.

Demi menghadiri pertandingan putranya, Ahmad Dhani menyebut kalau dirinya rela tidak ikut serta dalam salah satu konser Dewa 19 nantinya. Sayangnya, ia enggan menjelaskan secara detail mengenai konser Dewa-19 tersebut.

“Dan ambil jatah konsernya Dewa 19, Dewa 19 jadi nggak konser gara-gara El, jadi harus nonton El," ucap Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani meyakini putranya mampu mengalahkan Jefri Nichol di atas ring tinju. Pasalnya, ia terlebih dahulu memberikan wejangan khusus, untuk El Rumi supaya bisa mendominasi di atas ring tinju.

"Optimis (El Rumi menang) lah, sudah diberikan sign-nya itu," beber Ahmad Dhani.