Sarah Menzel Tampil Cantik dengan Kerudung Pink, Isu Mualaf Kembali Mencuat

Sarah Menzel jadi sorotan, usai kenakan hijab di postingan Ashanty. (Foto: Instagram @ashanty_ash)

JAKARTA - Sarah Menzel, kekasih Azriel Hermansyah mendadak jadi sorotan publik. Hal itu lantaran dia tampil berkerudung dalam video dan foto yang diunggah Ashanty di Instagram, pada Kamis (16/11/2023).

Foto dan video yang diunggah Ashanty itu diambil di acara akikah putri kedua Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, Azura.

Sarah Menzel tampil cantik dalam balutan dress putih panjang dan kerudung berwarna pink muda seragam dengan keluarga Hermansyah lainnya.

Melihat unggahan tersebut, netizen pun ramai berkomentar. "Sarah syantik loh pakai gamis dan berhijab," tulis seorang netizen. Lainnya mengatakan, “Sarah tambah cantik pakai kerudung.”