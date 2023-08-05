Rezky Aditya dan Citra Kirana Ramaikan Konser Krisdayanti, Sebut Lagu Favorit sang Istri

JAKARTA - Citra Kirana dan Rezky Aditya menghadiri konser tunggal Krisdayanti bertajuk Semesta di JIExpo Convention Center & Theater, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2023).

Citra Kirana dan Rezky Aditya hadir di lokasi konser Krisdayanti sekitar pukul 19.15 WIB. Mereka tampaknya tak ingin terlambat menyaksikan aksi panggung sang Diva Pop Indonesia itu yang akan dimulai pada pukul 19.30 WIB.

"Hari ini nonton berempat," kata Citra Kirana, Sabtu (5/8/2023).

Wanita yang akrab disapa Ciki ini mengaku tak sabar menyaksikan penampilan ibunda Aurel Hermansyah tersebut.