HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rezky Aditya dan Citra Kirana Ramaikan Konser Krisdayanti, Sebut Lagu Favorit sang Istri

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |20:26 WIB
Rezky Aditya dan Citra Kirana Ramaikan Konser Krisdayanti, Sebut Lagu Favorit sang Istri
Citra Kirana dan Rezky Aditya saksikan konser Krisdayanti. (Foto: Ravie Wardani/MNC)
A
A
A

JAKARTA - Citra Kirana dan Rezky Aditya menghadiri konser tunggal Krisdayanti bertajuk Semesta di JIExpo Convention Center & Theater, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2023).

Citra Kirana dan Rezky Aditya hadir di lokasi konser Krisdayanti sekitar pukul 19.15 WIB. Mereka tampaknya tak ingin terlambat menyaksikan aksi panggung sang Diva Pop Indonesia itu yang akan dimulai pada pukul 19.30 WIB.

"Hari ini nonton berempat," kata Citra Kirana, Sabtu (5/8/2023).

Rezky Aditya dan Citra Kirana

Wanita yang akrab disapa Ciki ini mengaku tak sabar menyaksikan penampilan ibunda Aurel Hermansyah tersebut.

Halaman:
1 2
