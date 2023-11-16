Biodata dan Agama Rinoa Aurora Senduk, Perempuan yang Diduga Dianiaya Leon Dozan

JAKARTA - Sosok Rinoa Aurora Senduk saat ini tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi usai kemunculan video dirinya yang diduga dianiaya dan diancam oleh kekasihnya, aktor Leon Dozan.

Memiliki nama lengkap Rinoa Najwa Aurora Nindha Senduk, perempuan yang akrab disapa Rinoa ini lahir di Manado pada 23 Juli 2004. Saat ini, ia diketahui sudah berusia 19 tahun. Tidak diketahui pasti apa agama yang dianut oleh Rino.

Rinoa sendiri sempat mengikuti ajang Duta Adhyaksa Kota Tomohon pada Oktober 2019 dan Putri Dirgantara Sulut 2020. Ia pun diketahui merupakan lulusan dari salah satu SMA di Tomohon, Sulawesi Utara.

Rinoa mengawali kariernya di dunia hiburan dengan menjadi model dan mengikuti ajang kecantikan. Setelahnya, Rinoa pun masuk ke dunia akting lantaran iseng mengikuti casting film Lokananta.

Pada 2022, Rinoa pun terpilih untuk membintangi serial Si Doel The Series dan berperan sebagai Yalova.

Dikutip dari akun YouTube citraselebriti, Leon mengatakan bahwa ia pertama kali berkenalan dengan Rinoa dalam sebuah acara pencarian bakat. Kala itu, ia dan sang ayah, Willy Dozan didapuk untuk menjadi juri di kontes tersebut, lalu bertemu dengan Rinoa.

Tak butuh waktu lama, keduanya pun akhirnya berpacaran.

Sayangnya, baru-baru ini muncul kabar bahwa Rinoa mengalami penganiayaan dan diancam oleh kekasihnya, Leon Dozan. Bahkan, salah satu akun X yakni @Pai_C1 sempat mengunggah bukti penganiayaan dan ancaman yang dilakukan Leon pada Rinoa.