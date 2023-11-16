Maira Muthma Gugup saat Bertemu dengan Boyband SB19

JAKARTA - Maira Muthma baru saja mengalami pengalaman istimewa yang tak terlupakan dalam hidupnya. Ia berkesempatan bertemu dengan SB19.

SB19 adalah salah satu boyband Filipina yang tengah mencuri perhatian di tangga musik Billboard, bahkan mampu bersaing dengan boyband papan atas dari Korea Selatan. Salah satu lagu mereka yang tengah ramai diputar di berbagai platform media sosial adalah Gento.

Maira membagikan video dari sesi wicked challenge-nya bersama para anggota SB19 di akun Instagramnya. Mengomentari momen tersebut, Maira mengaku merasa senang namun juga gugup. "Sangat senang bisa bertemu dengan SB19, ini sungguh suatu kehormatan, mereka sangat baik," ujarnya.

Awalnya, Maira mengira bahwa pertemuan tersebut hanya untuk membuat konten saja. Namun, justru SB19 mengajaknya berbincang dan bertanya tentang dunia musik.

"Mereka menanyakan jenis musik yang aku sukai, sejak kapan aku terlibat dalam industri musik, dan sebagainya. Jujur, saya merasa gugup ketika mereka tiba-tiba mengajak ngobrol, jadi saya sempat agak bingung," tambahnya sambil tertawa.

Terungkap bahwa SB19 juga telah menonton video musik milik Maira dan memberikan pujian. Selain membuat konten lagu wicked, Maira mengatakan bahwa SB19 bahkan mengajaknya untuk ikut dalam challenge Gento.

"Namun, waktu yang tersedia sudah sangat terbatas karena jadwal mereka yang padat, jadi akhirnya kami tidak bisa melakukannya," ungkapnya.

