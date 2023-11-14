Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Maira Muthma Sampaikan Pesan Menyentuh di Single Salah Waktu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |00:01 WIB
Maira Muthma Sampaikan Pesan Menyentuh di Single Salah Waktu
Maira Muthma (Foto: ist)
JAKARTA - Maira Muthma menghadirkan single kedua bertajuk Salah Waktu. Lagu ini diciptakan oleh Belawan dan diproduksi oleh Kitut, tim yang sama dengan single debut Maira.

Maia mengaku langsung jatuh cinta ketika mendapatkan lagu tersebut. Baginya lagu tersebut memiliki makna mendalam.

“Saat menerima lagu ini, aku langsung jatuh hati dengan melodi yang ada di bagian-bagian baitnya dan yakin untuk menjadikan ini single keduaku. Seperti judulnya, 'Salah Waktu' menceritakan tentang cinta yang datang di waktu dan situasi yang tidak tepat. Tapi, aku tidak bermaksud menyalahkan waktu, situasi, dan cinta itu sendiri. Aku ingin menyampaikan bahwa ketika akan memulai suatu hubungan, seharusnya kita tidak perlu terburu-buru atau lebih bijak dalam membaca situasi dan waktu yang ada,” kata Maira.

Maia Muthma Hadirkan Pesan Menyentuh di Single Salah Waktu

