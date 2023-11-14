Maira Muthma Sampaikan Pesan Menyentuh di Single Salah Waktu

JAKARTA - Maira Muthma menghadirkan single kedua bertajuk Salah Waktu. Lagu ini diciptakan oleh Belawan dan diproduksi oleh Kitut, tim yang sama dengan single debut Maira.

Maia mengaku langsung jatuh cinta ketika mendapatkan lagu tersebut. Baginya lagu tersebut memiliki makna mendalam.

“Saat menerima lagu ini, aku langsung jatuh hati dengan melodi yang ada di bagian-bagian baitnya dan yakin untuk menjadikan ini single keduaku. Seperti judulnya, 'Salah Waktu' menceritakan tentang cinta yang datang di waktu dan situasi yang tidak tepat. Tapi, aku tidak bermaksud menyalahkan waktu, situasi, dan cinta itu sendiri. Aku ingin menyampaikan bahwa ketika akan memulai suatu hubungan, seharusnya kita tidak perlu terburu-buru atau lebih bijak dalam membaca situasi dan waktu yang ada,” kata Maira.